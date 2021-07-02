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Video: Вікна-новини. Выпуск от 02.07.2021 (17:30)

Смотреть онлайн полный выпуск Вікна-новини от 02.07.2021 (17:30) на сайте СТБ - последние новости Украины и мира
Вікна-новини. Выпуск от 02.07.2021 (17:30)

Выпуск программы Вікна-Новини на СТБ — актуальные новости страны и мира онлайн с 2 июля 2021:

— ДТП в Украине сегодня: трагедия на трассе Одесса-Рени и дерзкая авария в Херсоне;
— Страшная жара уничтожила почти весь город в Канаде: последствия буйства стихии;
— Военный парад на каблуках? Все подробности скандала и реакция депутатов ВР;
— Оставили бурную столицу и перебрались в горы! Как путешествия в Карпаты изменили жизнь одной семьи;
— Раскаяние через 16 лет: почему убийца двух девочек решил сдаться полиции.