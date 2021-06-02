Выпуск программы Вікна-новини на СТБ — актуальные новости страны и мира онлайн с 2 июня 2021:

— На Львовщине во время школьной экскурсии погиб 12 летний парень;

— Подорожание проезда в общественном транспорте: все подробности и реакция пассажиров;

— Задержание Романа Протасевича: новые санкции против Беларуси и реакция Лукашенко;

— В Харькове в ряды полиции приняли тяжело больного мальчика;

— КОГДА УЖЕ потеплеет? Прогнозы синоптиков и народные предсказания на лето 2021 | ПРОГНОЗ ПОГОДЫ В УКРАИНЕ;

— Сотрудники СБУ изъялы янтаря более чем 30 миллионов гривен.