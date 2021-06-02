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Video: Вікна-новини. Выпуск от 02.06.2021 (22:00)

Смотреть онлайн полный выпуск Вікна-новини от 02.06.2021 (14:30) на сайте СТБ - последние новости Украины и мира
Вікна-новини. Выпуск от 02.06.2021 (22:00)

Выпуск программы Вікна-новини на СТБ — актуальные новости страны и мира онлайн с 2 июня 2021:

— На Львовщине во время школьной экскурсии погиб 12 летний парень;
— Подорожание проезда в общественном транспорте: все подробности и реакция пассажиров;
— Задержание Романа Протасевича: новые санкции против Беларуси и реакция Лукашенко;
— В Харькове в ряды полиции приняли тяжело больного мальчика;
— КОГДА УЖЕ потеплеет? Прогнозы синоптиков и народные предсказания на лето 2021 | ПРОГНОЗ ПОГОДЫ В УКРАИНЕ;
— Сотрудники СБУ изъялы янтаря более чем 30 миллионов гривен.