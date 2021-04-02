Дневной выпуск программы Вікна-Новини на СТБ — актуальные новости и мира онлайн за 2 апреля 2021 года:

— Рекордное количество обращений в скорую! Обзор коронавируса в Украине 2 апреля;

— В Тайване сошел с рельсов переполненный скоростной поезд: драматичные кадры спасения;

— МАКАРОНЫ НА САМОМ ДЕЛЕ ПОЛЕЗНЫЕ? Как правильно выбирать и готовить любимый продукт;

— Всемирный день распространения информации об аутизме: вдохновляющие истории тех, кто с этим живет;

— На Львовщине медики будут спасать жизни с помощью вертолёта: все подробности;

— Почему на Волыни обустроили школу в сельском кафе.