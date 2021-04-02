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Video: Вікна-новини. Выпуск от 02.04.2021 (17:30)

Смотреть онлайн полный выпуск Вікна-новини от 02.04.2021 (17:30) на сайте СТБ - последние новости Украины и мира
Вікна-новини. Выпуск от 02.04.2021 (17:30)

Дневной выпуск программы Вікна-Новини на СТБ — актуальные новости и мира онлайн за 2 апреля 2021 года:

— Рекордное количество обращений в скорую! Обзор коронавируса в Украине 2 апреля;
— В Тайване сошел с рельсов переполненный скоростной поезд: драматичные кадры спасения;
— МАКАРОНЫ НА САМОМ ДЕЛЕ ПОЛЕЗНЫЕ? Как правильно выбирать и готовить любимый продукт;
— Всемирный день распространения информации об аутизме: вдохновляющие истории тех, кто с этим живет;
— На Львовщине медики будут спасать жизни с помощью вертолёта: все подробности;
— Почему на Волыни обустроили школу в сельском кафе.

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