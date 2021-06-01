Ми використовуємо cookies, щоб проаналізувати та покращити роботу нашого сайту, персоналізувати рекламу.
Продовжуючи відвідування сайту, ви надаєте згоду на використання cookies та погоджуєтесь з Політикою конфіденційності.
Погоджуюсь

Video: Вікна-новини. Выпуск от 01.06.2021 (17:30)

Смотреть онлайн полный выпуск Вікна-новини от 01.06.2021 (17:30) на сайте СТБ - последние новости Украины и мира
Вікна-новини. Выпуск от 01.06.2021 (17:30)

Выпуск программы Вікна-новини на СТБ — актуальные новости страны и мира онлайн с 1 июня 2021:

— Российских дипломатов вместе с семьями вывезли из Праги: подробности;
— В Черкассах развелись крысы на детской площадке: что делать;
— День защиты детей 2021: что инспектировала Елена Зеленская с семьями в аэропорту Борисполь;
— ЕС признал мучных червей продуктом питания: как их готовят;
— На Запорожье двое детей едва не утонули в море;
— УЖЕ НЕ СКРЫВАЮТСЯ. Холостяк Михаил Заливако и Анна Богдан дали первое интервью | ЭКСКЛЮЗИВ.