Выпуск программы Вікна-новини на СТБ — актуальные новости страны и мира онлайн с 1 июня 2021:

— Российских дипломатов вместе с семьями вывезли из Праги: подробности;

— В Черкассах развелись крысы на детской площадке: что делать;

— День защиты детей 2021: что инспектировала Елена Зеленская с семьями в аэропорту Борисполь;

— ЕС признал мучных червей продуктом питания: как их готовят;

— На Запорожье двое детей едва не утонули в море;

— УЖЕ НЕ СКРЫВАЮТСЯ. Холостяк Михаил Заливако и Анна Богдан дали первое интервью | ЭКСКЛЮЗИВ.