Выпуск программы Вікна-новини на СТБ — актуальные новости страны и мира онлайн с 1 июня 2021:
— Российских дипломатов вместе с семьями вывезли из Праги: подробности;
— В Черкассах развелись крысы на детской площадке: что делать;
— День защиты детей 2021: что инспектировала Елена Зеленская с семьями в аэропорту Борисполь;
— ЕС признал мучных червей продуктом питания: как их готовят;
— На Запорожье двое детей едва не утонули в море;
— УЖЕ НЕ СКРЫВАЮТСЯ. Холостяк Михаил Заливако и Анна Богдан дали первое интервью | ЭКСКЛЮЗИВ.