Украина стремительно меняется с 2014 года. Именно тогда был начат форум «Диригенти змін».

Он стал дискуссионной платформой для лидеров мнений, владельцев и руководителей украинских и международных компаний, авторитетных общественных и государственных деятелей.

Состоялся форум в Киеве, где главной темой была — ответственность.

Организатор — международная консалтингово-аудиторская компания «Делойт в Україні».

На форуме рассматривали актуальные вопросы для бизнеса и государства, тему ответственности в настоящем и перед будущими поколениями.