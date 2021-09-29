Украина стремительно меняется с 2014 года. Именно тогда был начат форум «Диригенти змін».
Он стал дискуссионной платформой для лидеров мнений, владельцев и руководителей украинских и международных компаний, авторитетных общественных и государственных деятелей.
Состоялся форум в Киеве, где главной темой была — ответственность.
Организатор — международная консалтингово-аудиторская компания «Делойт в Україні».
На форуме рассматривали актуальные вопросы для бизнеса и государства, тему ответственности в настоящем и перед будущими поколениями.
Смотрите также
29.09.2021| 2021
Скорость вне времени: как Kyivstar удалось получить самый быстрый 4G интернет в Украине...
Випуск від 27.09.2021 (22:00) |28.09.2021| 2021
Сезон тыквы 2021: полезные рецепты и свойства тыквы...
Випуск від 24.09.2021 (17:30) |25.09.2021| 2021
Имею ли я право судить других? Откровения Ксении Мишиной о шоу Україна має талант...