Ми використовуємо cookies, щоб проаналізувати та покращити роботу нашого сайту, персоналізувати рекламу.
Продовжуючи відвідування сайту, ви надаєте згоду на використання cookies та погоджуєтесь з Політикою конфіденційності.
Погоджуюсь

Video: Изменения для каждого из НАС: важные вопросы форума Диригенти змін

Форум Диригенти змін 2021 — что обсуждали на форуме Диригенти змін — как проходил форум в 2021 году
  • Вікна-Новини
  • 2021
  • Изменения для каждого из НАС: важные вопросы форума Диригенти змін
Изменения для каждого из НАС: важные вопросы форума Диригенти змін

Украина стремительно меняется с 2014 года. Именно тогда был начат форум «Диригенти змін».

Он стал дискуссионной платформой для лидеров мнений, владельцев и руководителей украинских и международных компаний, авторитетных общественных и государственных деятелей.

Состоялся форум в Киеве, где главной темой была — ответственность.

Организатор — международная консалтингово-аудиторская компания «Делойт в Україні».

На форуме рассматривали актуальные вопросы для бизнеса и государства, тему ответственности в настоящем и перед будущими поколениями.

Якщо ви знайшли помилку, будь ласка, виділіть фрагмент тексту та натисніть Ctrl+Enter.

Смотрите также
29.09.2021| 2021
Скорость вне времени: как Kyivstar удалось получить самый быстрый 4G интернет в Украине...
Випуск від 27.09.2021 (22:00) |28.09.2021| 2021
Сезон тыквы 2021: полезные рецепты и свойства тыквы...
27.09.2021| 2021
DREAM TOWN идет вперед: яркие обновления киевского торгового центра...
Випуск від 24.09.2021 (17:30) |25.09.2021| 2021
Имею ли я право судить других? Откровения Ксении Мишиной о шоу Україна має талант...
25.09.2021| 2021
Итальянская гордость, которую любят украинцы: 10 лет торговой марки La Pasta...
24.09.2021| 2021
170 МИЛЛИОНОВ гривен налогов! 10 лет компании Heinemann Duty Free...

Сообщить об опечатке

Текст, который будет отправлен нашим редакторам:

Отправить