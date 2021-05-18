Сейчас не так часто можно услышать о запуске отечественного стартапа.
И все же, встречаются смелые и амбициозные.
Среди них и Realmatrix — соревнования в виртуальной реальности. Его организаторы ставят своей целью навсегда изменить историю спорта!
Что из этого выйдет, смотрите в сюжете.
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