Сейчас не так часто можно услышать о запуске отечественного стартапа.

И все же, встречаются смелые и амбициозные.

Среди них и Realmatrix — соревнования в виртуальной реальности. Его организаторы ставят своей целью навсегда изменить историю спорта!

Что из этого выйдет, смотрите в сюжете.