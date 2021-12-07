Самое волшебное время года можно считать официально открытым.
В Добропарке, который находится недалеко от Киева, громко зажгли новогоднюю елку.
Заодно отпраздновали первый свой зимний сезон.
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