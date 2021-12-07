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Video: Зимняя сказка в Добропарке: как весело провести время зимой

Открытие новогодней елки в Добропарке: как Добропарк открывал зимний сезон 2021
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Зимняя сказка в Добропарке: как весело провести время зимой

Самое волшебное время года можно считать официально открытым.

В Добропарке, который находится недалеко от Киева, громко зажгли новогоднюю елку.

Заодно отпраздновали первый свой зимний сезон.

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