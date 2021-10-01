Сентябрь, который напоминал ноябрь.
Прошлый месяц выдался аномально холодным, например, в Киеве средняя температура составляла + 13 °С.
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Но дальше еще холоднее. Синоптики предупреждают, что в октябре температура ночью будет опускаться до -5 °С.
Как согреться, когда мороз и холодные батареи?
Наша Виктория Покатилова изучала все возможные лайфхаки для теплой жизни.
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