Сентябрь, который напоминал ноябрь.

Прошлый месяц выдался аномально холодным, например, в Киеве средняя температура составляла + 13 °С.

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Но дальше еще холоднее. Синоптики предупреждают, что в октябре температура ночью будет опускаться до -5 °С.

Как согреться, когда мороз и холодные батареи?

Наша Виктория Покатилова изучала все возможные лайфхаки для теплой жизни.