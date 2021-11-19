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Video: Живопись эмоциональной чистоты: художественная выставка Тараса Триндика в Le Bureau

Художественная выставка Тараса Триндика живопись эмоциональной чистоты — новые работы художника в Le Bureau: какие работы показал Тарас Триндик
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  • Живопись эмоциональной чистоты: художественная выставка Тараса Триндика в Le Bureau
Живопись эмоциональной чистоты: художественная выставка Тараса Триндика в Le Bureau

Живопись эмоциональной чистоты.

Так называют нынешний этап творческих экспериментов украинского художника Тараса Триндика.

Его выставка недавно открылась в центре Киева в Бюро живописи, графики и скульптуры Le Bureau.

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