Живопись эмоциональной чистоты.
Так называют нынешний этап творческих экспериментов украинского художника Тараса Триндика.
Его выставка недавно открылась в центре Киева в Бюро живописи, графики и скульптуры Le Bureau.
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