В России новый рекорд — 1106 смертей от коронавируса за сутки.
В Китае решили иммунизировать не только подростков, но и детей от трех лет.
Читайте: Дельта ПЛЮС: британские ученые обнаружили новый опасный штамм коронавируса
Во Франции рекомендуют одновременно прививаться от коронавируса и от гриппа во избежание двойной эпидемии.
О мире и борьбе с пандемией, смотрите в Вікнах.
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