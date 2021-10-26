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Video: Жертв пандемии в России становится больше: новости коронавируса за 26 октября

В России растет количество жертв от коронавируса — почему растет количество жертв в России
Жертв пандемии в России становится больше: новости коронавируса за 26 октября

В России новый рекорд — 1106 смертей от коронавируса за сутки.

В Китае решили иммунизировать не только подростков, но и детей от трех лет.

Читайте: Дельта ПЛЮС: британские ученые обнаружили новый опасный штамм коронавируса

Во Франции рекомендуют одновременно прививаться от коронавируса и от гриппа во избежание двойной эпидемии.

О мире и борьбе с пандемией, смотрите в Вікнах.

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