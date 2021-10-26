В России новый рекорд — 1106 смертей от коронавируса за сутки.

В Китае решили иммунизировать не только подростков, но и детей от трех лет.

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Во Франции рекомендуют одновременно прививаться от коронавируса и от гриппа во избежание двойной эпидемии.

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