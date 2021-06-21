Украинцы отмечали один из самых больших христианских праздников в году — Троицу.
В храмах в этот день чествуют единство Бога в трех лицах.
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В народе же праздник уже давно оброс множеством нецерковных традиций: украшать дома и дворы цветами и зеленью, почитать умерших, а в некоторых регионах — водить тополь.
Что это значит и как происходит, видел Орест Дрималовский.
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