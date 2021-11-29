Капуста дорожает.
На рынках кило белокочанной стартует уже от 10 грн.
До нового года цена на капусту еще будет расти.
В чем причины такого подорожания, выясняла наша Алина Матвийчук.
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