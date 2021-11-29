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Video: Подорожание капусты 2021: причины аномального роста

Цены на капусту 2021 - причины подорожания капусты - рост цен на капусту 2021
Подорожание капусты 2021: причины аномального роста

Капуста дорожает.

На рынках кило белокочанной стартует уже от 10 грн.

До нового года цена на капусту еще будет расти.

В чем причины такого подорожания, выясняла наша Алина Матвийчук.

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