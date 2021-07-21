Сможет ли отличить сомелье чай за 30 гривен от чая за 300 гривен?

Провести такое исследование мы решили после новостей о подорожании чая.

Читайте: Сезон ревеня 2021: что приготовить и полезные свойства

К осени цены на него вырастут на 10%.

Действительно ли разница в цене равна разнице в качестве, узнавала Эмма Антонюк.