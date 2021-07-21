Ми використовуємо cookies, щоб проаналізувати та покращити роботу нашого сайту, персоналізувати рекламу.
Продовжуючи відвідування сайту, ви надаєте згоду на використання cookies та погоджуєтесь з Політикою конфіденційності.
Погоджуюсь

Video: Подорожание чая в Украине: есть ли разница между дешевым и дорогим продуктом

Как выбрать хороший чай - есть разница между дешевым и дорогим чаем
Подорожание чая в Украине: есть ли разница между дешевым и дорогим продуктом

Сможет ли отличить сомелье чай за 30 гривен от чая за 300 гривен?

Провести такое исследование мы решили после новостей о подорожании чая.

Читайте: Сезон ревеня 2021: что приготовить и полезные свойства

К осени цены на него вырастут на 10%.

Действительно ли разница в цене равна разнице в качестве, узнавала Эмма Антонюк.

Якщо ви знайшли помилку, будь ласка, виділіть фрагмент тексту та натисніть Ctrl+Enter.

Смотрите также
Випуск від 20.07.2021 (17:30) |21.07.2021| 2021
Как выбрать солнцезащитные очки? Что нужно знать о защите глаз...
20.07.2021| 2021
Море харизмы и уверенности! Кто представляет Украину на Mrs International...
Випуск від 16.07.2021 (14:30) |16.07.2021| 2021
Она стремится вернуть сына и ее ничто остановит: что ждет зрителей во втором сезоне Мама...
Випуск від 13.07.2021 (17:30) |14.07.2021| 2021
Спасение утопающих: что нужно знать и как уберечься на воде...
Випуск від 08.07.2021 (17:30) |10.07.2021| 2021
Сезон ревеня 2021: что приготовить и полезные свойства...
07.07.2021| 2021
Показ коллекции Size Plus от украинских дизайнеров Шоу-рума Коло...

Сообщить об опечатке

Текст, который будет отправлен нашим редакторам:

Отправить