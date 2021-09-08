Встречаем фитнес-будущее.

Представители компании SPORTLIFE провели пресс-конференцию по этой теме.

Сеть запускает работу первого фитнес-клуба в Житомире с технологией автоматизации, а еще онлайн приложение, открытый для всех желающих.

Позади год работы по усовершенствованию digital-процессов, чтобы они стали максимально простыми и понятными для людей любого возраста.

В компании планируют и в дальнейшем внедрять новейшие технологии, чтобы цифровой фитнес и ЗОЖ развивался в Украине.