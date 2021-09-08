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Video: Здоровье и технологии: как SPORTLIFE становится ближе и доступнее для людей

Нововведения в сети фитнес-клубов SPORTLIFE — какие обновления в сети фитнес-клубов SPORTLIFE
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Здоровье и технологии: как SPORTLIFE становится ближе и доступнее для людей

Встречаем фитнес-будущее.

Представители компании SPORTLIFE провели пресс-конференцию по этой теме.

Сеть запускает работу первого фитнес-клуба в Житомире с технологией автоматизации, а еще онлайн приложение, открытый для всех желающих.

Позади год работы по усовершенствованию digital-процессов, чтобы они стали максимально простыми и понятными для людей любого возраста.

В компании планируют и в дальнейшем внедрять новейшие технологии, чтобы цифровой фитнес и ЗОЖ развивался в Украине.

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