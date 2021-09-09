Сохранение нашей планеты и уменьшение влияния на окружающую среду — одна из главнейших задач человечества.
А самым действенным инструментом является сортировка и переработка отходов.
Именно такую инициативу запустил в июле McDonald’s в своих заведениях по всей Украине.
Это первая сеть ресторанов, которая начала сортировать и отдавать отходы на переработку, таким образом предоставляя им вторую жизнь.
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