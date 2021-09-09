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Video: Сохранить планету: как в McDonald’s сортируют мусор и почему это важно

Сортировка мусора в McDonald's: как сортируют мусор в McDonald's
  • Вікна-Новини
  • 2021
  • Сохранить планету: как в McDonald’s сортируют мусор и почему это важно
Сохранить планету: как в McDonald’s сортируют мусор и почему это важно

Сохранение нашей планеты и уменьшение влияния на окружающую среду — одна из главнейших задач человечества.

А самым действенным инструментом является сортировка и переработка отходов.

Именно такую инициативу запустил в июле McDonald’s в своих заведениях по всей Украине.

Это первая сеть ресторанов, которая начала сортировать и отдавать отходы на переработку, таким образом предоставляя им вторую жизнь.

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