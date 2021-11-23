Зимняя резина на автомобилях может стать обязательной.

С такой инициативой выступила патрульная полиция. Сейчас разрабатывается соответствующий законопроект.

Читайте: Автовладельцы становятся жертвами интернет-мошенников: как уберечься

Пока что водители могут не менять летнюю резину на зимнюю.

Нужно ли менять шины и что конкретно предлагает патрульная полиция, смотрите в сюжете.