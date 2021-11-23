Зимняя резина на автомобилях может стать обязательной.
С такой инициативой выступила патрульная полиция. Сейчас разрабатывается соответствующий законопроект.
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Пока что водители могут не менять летнюю резину на зимнюю.
Нужно ли менять шины и что конкретно предлагает патрульная полиция, смотрите в сюжете.
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