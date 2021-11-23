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Video: Замена летней резины на зимнюю: что нужно знать

Замена автомобильной резины на зиму: как менять летнюю резину на зимнюю
Замена летней резины на зимнюю: что нужно знать

Зимняя резина на автомобилях может стать обязательной.

С такой инициативой выступила патрульная полиция. Сейчас разрабатывается соответствующий законопроект.

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Пока что водители могут не менять летнюю резину на зимнюю.

Нужно ли менять шины и что конкретно предлагает патрульная полиция, смотрите в сюжете.

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