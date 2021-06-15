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Video: Залазят ЧЕРЕЗ ОКНО НОЧЬЮ: как уберечь себя и имущество от воров | Вікна-Новини

Воры лезут через окно в квартиру: что делать и как уберечь себя и имущество от воров
  • Вікна-Новини
  • 2021
  • Залазят ЧЕРЕЗ ОКНО НОЧЬЮ: как уберечь себя и имущество от воров | Вікна-Новини
Залазят ЧЕРЕЗ ОКНО НОЧЬЮ: как уберечь себя и имущество от воров | Вікна-Новини

Воры залезают через открытые окна.

Похоже на плохой сон, но именно это пережила молодая семья в Киеве.

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Вор вытащил из квартиры технику, деньги, мобильный телефон, который лежал возле кровати.

Но им удалось быстрее полиции найти злоумышленника.

Анастасия Ечкалова расскажет подробности.

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