Воры залезают через открытые окна.
Похоже на плохой сон, но именно это пережила молодая семья в Киеве.
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Вор вытащил из квартиры технику, деньги, мобильный телефон, который лежал возле кровати.
Но им удалось быстрее полиции найти злоумышленника.
Анастасия Ечкалова расскажет подробности.
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