Яркий праздник снаружи и вредная химия внутри.

За последний год Держпродспоживслужба получила десяток жалоб на некачественные торты.

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Почти каждый второй торт содержит некачественные жиры, сиропы, сою и крахмал, которые не указывают на упаковке.

Как выбрать качественный продукт без риска для здоровья, узнавала Виктория Покатилова.