Яркий праздник снаружи и вредная химия внутри.
За последний год Держпродспоживслужба получила десяток жалоб на некачественные торты.
Читайте: Цены на кофе бьют все рекорды! Сколько он будет стоить и какой покупать не стоит
Почти каждый второй торт содержит некачественные жиры, сиропы, сою и крахмал, которые не указывают на упаковке.
Как выбрать качественный продукт без риска для здоровья, узнавала Виктория Покатилова.
Смотрите также
Випуск від 05.08.2021 (17:30) |07.08.2021| 2021
Сладкая августовская кукуруза: как отличить кормовую от сахарной и рецепт приготовления...
Випуск від 06.08.2021 (17:30) |06.08.2021| 2021
Цена на автогаз бьет все рекорды: сколько будет стоить топливо в Украине...
Випуск від 03.08.2021 (22:00) |04.08.2021| 2021
Комары атакуют украинцев: как уберечься от кровопийц...
Випуск від 29.07.2021 (17:30) |01.08.2021| 2021
Итальянская лазанья: рецепты приготовления и полезные советы от миланского шеф-повара...
31.07.2021| 2021
Спортивное пространство для развития молодежи: амбициозные проекты, которые будут воплощат...