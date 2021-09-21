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Video: Как защититься, если тебе за 60? Все о самообороне для пенсионеров

Самооборона для пенсионеров: как защитить себя в пенсионном возрасте
Как защититься, если тебе за 60? Все о самообороне для пенсионеров

Представьте, вам за 60, вы идете по улице и на вас нападает бандит. Представили?

Многие из вас подумает, что единственный вариант — терпеть побои, отдать все ценное и ничего не делать.

НО герои нашего сюжета докажут вам обратное, потому что они — студенты курса самообороны для пенсионеров.

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Как уметь постоять за себя и какие психологические приемы существуют, чтобы нападающий испугался и убежал, расскажет наш Артем Сорокин, потому что он как раз вернулся с такой тренировки.

P.S. С Артемом все хорошо.

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