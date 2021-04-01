Как часто вы покупаете молоко?

Уверены, что эта белая жидкость действительно молоко?

Поголовье коров в Украине сокращается год за годом, потому что держать их невыгодно. И украинское молоко становится дефицитом.

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Поэтому недобросовестные производители начинают химичить и добавляют в бутылки растительный жир.

Как понять, что вам подсунули молочную подделку, узнавала Анастасия Галкина.