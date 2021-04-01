Как часто вы покупаете молоко?
Уверены, что эта белая жидкость действительно молоко?
Поголовье коров в Украине сокращается год за годом, потому что держать их невыгодно. И украинское молоко становится дефицитом.
Читайте: Как отличить сыр от сырного продукта — топ советов
Поэтому недобросовестные производители начинают химичить и добавляют в бутылки растительный жир.
Как понять, что вам подсунули молочную подделку, узнавала Анастасия Галкина.
Смотрите также
Випуск від 29.03.2021 (14:30) |29.03.2021| 2021
Гипертония: что сигнализирует о проблемах и как не допустить развития...
Випуск від 26.03.2021 (17:30) |27.03.2021| 2021
Доступная ипотека под 7%: эксперты рассказали правду обо всех подводных камнях...
Випуск від 26.03.2021 (17:30) |26.03.2021| 2021
В Киеве поднимут цены на проезд в маршрутках? Что известно и реакция мэра Кличко...
Випуск від 25.03.2021 (17:30) |25.03.2021| 2021
Оригинальный рецепт пивного хлеба от немецких пекарей...