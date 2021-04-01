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Video: Как отличить молоко от подделки — топ советов

Советы, как выбирать молоко - советы, как определить молоко от подделки - топ советов, чтобы отличить молоко от молочного продукта - как выбирать молоко: полезные советы
Как отличить молоко от подделки — топ советов

Как часто вы покупаете молоко?

Уверены, что эта белая жидкость действительно молоко?

Поголовье коров в Украине сокращается год за годом, потому что держать их невыгодно. И украинское молоко становится дефицитом.

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Поэтому недобросовестные производители начинают химичить и добавляют в бутылки растительный жир.

Как понять, что вам подсунули молочную подделку, узнавала Анастасия Галкина.

 

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