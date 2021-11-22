Сыры из домашнего молока – это не только полезно и вкусно, но и выгодно.
В Винницкой области несколько женщин объединились и создали в селе собственное молочное производство.
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Все обустроили в заброшенном здании и теперь не беспокоятся, куда девать молоко от своих коров, еще и скупают его у соседей.
О молочном бизнесе, который спасает целую деревню, смотрите в сюжете.
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