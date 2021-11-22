Ми використовуємо cookies, щоб проаналізувати та покращити роботу нашого сайту, персоналізувати рекламу.
Продовжуючи відвідування сайту, ви надаєте згоду на використання cookies та погоджуєтесь з Політикою конфіденційності.
Погоджуюсь

Video: Как СЫРНЫЙ БИЗНЕС спасает село в Винницкой области | Как открыть МОЛОЧНОЕ ПРОИЗВОДСТВО

Молочный бизнес в Украине — как создать молочный бизнес в Украине: история создания успешного бизнеса в Украине
Как СЫРНЫЙ БИЗНЕС спасает село в Винницкой области | Как открыть МОЛОЧНОЕ ПРОИЗВОДСТВО

Сыры из домашнего молока – это не только полезно и вкусно, но и выгодно.

В Винницкой области несколько женщин объединились и создали в селе собственное молочное производство.

Читайте: Женщины тоже умеют делать бизнес и обладают большим потенциалом

Все обустроили в заброшенном здании и теперь не беспокоятся, куда девать молоко от своих коров, еще и скупают его у соседей.

О молочном бизнесе, который спасает целую деревню, смотрите в сюжете.

Якщо ви знайшли помилку, будь ласка, виділіть фрагмент тексту та натисніть Ctrl+Enter.

Смотрите также
19.11.2021| 2021
Живопись эмоциональной чистоты: художественная выставка Тараса Триндика в Le Bureau...
Випуск від 17.11.2021 (14:30) |17.11.2021| 2021
ПЕРВЫЙ СНЕГ УЖЕ В КОНЦЕ НЕДЕЛИ! Прогноз погоды на ЗИМУ 2021-2022...
Випуск від 15.11.2021 (22:00) |16.11.2021| 2021
Вся правда о ПОДОРОЖАНИИ молочных продуктов в Украине...
Випуск від 12.11.2021 (17:30) |14.11.2021| 2021
Что делать, если ваша газовая платежка выросла в ЧЕТЫРЕ РАЗА...
12.11.2021| 2021
Беременность и врачи-волшебники: как медцентр Мать и дитя помогает молодым родителям в Укр...
Випуск від 10.11.2021 (22:00) |11.11.2021| 2021
В Украине заработала кардиохирургия для детей: как будут лечить самых маленьких пациентов...

Сообщить об опечатке

Текст, который будет отправлен нашим редакторам:

Отправить