Сыры из домашнего молока – это не только полезно и вкусно, но и выгодно.

В Винницкой области несколько женщин объединились и создали в селе собственное молочное производство.

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Все обустроили в заброшенном здании и теперь не беспокоятся, куда девать молоко от своих коров, еще и скупают его у соседей.

О молочном бизнесе, который спасает целую деревню, смотрите в сюжете.