Травень – місяць завершальної підготовки до ЗНО.
Розуміючи усю важливість цього періоду, громадська спілка Освіторія вирішила допомогти випускникам підготуватися до незалежного оцінювання.
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