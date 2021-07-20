В невыносимую жару надо прятать глаза от солнца.
Врачи говорят, что солнцезащитные очки могут предотвратить серьезные нарушением зрения.
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Как выбрать очки, чтобы защищали и сидели правильно, узнавала Майя Подгородецкая.
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