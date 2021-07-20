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Video: Как выбрать солнцезащитные очки? Что нужно знать о защите глаз

Как выбрать очки от солнца - что нужно знать о солнцезащитных очках
Как выбрать солнцезащитные очки? Что нужно знать о защите глаз

В невыносимую жару надо прятать глаза от солнца.

Врачи говорят, что солнцезащитные очки могут предотвратить серьезные нарушением зрения.

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Как выбрать очки, чтобы защищали и сидели правильно, узнавала Майя Подгородецкая.

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