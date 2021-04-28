Підтримка важлива!

Вже другий рік поспіль щоранку в цьому закладі не втомлюються готувати десяткі обідів.

Усі вони доставляються в лікарні для медиків які безперестанно ведуть боротьбу із коронавірусом.

У мережі Мафія кажуть, свою відповідальність відчувають все більше закладів. Цього разу ініціативу підтримала столична Casta.