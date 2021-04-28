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Video: Як кухарі мережі ресторанів MAFIA готують обіди для медиків

Допомога медикам у боротьбі з коронавірусом: Як кухарі мережі ресторанів MAFIA готують обіди для медиків
Як кухарі мережі ресторанів MAFIA готують обіди для медиків

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Вже другий рік поспіль щоранку в цьому закладі не втомлюються готувати десяткі обідів.

Усі вони доставляються в лікарні для медиків які безперестанно ведуть боротьбу із коронавірусом.

У мережі Мафія кажуть, свою відповідальність відчувають все більше закладів. Цього разу ініціативу підтримала столична Casta.

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