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Video: Как фонд L’Oreal помогает женщинам с образованием

Помощь с образованием — как получить образование в сфере красоты
Как фонд L’Oreal помогает женщинам с образованием

Помочь женщинам, оказавшимся в непростой жизненной ситуации.

Наступил долгожданный момент вручения дипломов выпускницам общеобразовательной программы «Краса для всіх».

Это уже пятый сезон проекта, который дает возможность получить образование в сфере красоты.

Реализация программы осуществляется при поддержке Фонда L’Oréal.

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