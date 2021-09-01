Помочь женщинам, оказавшимся в непростой жизненной ситуации.
Наступил долгожданный момент вручения дипломов выпускницам общеобразовательной программы «Краса для всіх».
Это уже пятый сезон проекта, который дает возможность получить образование в сфере красоты.
Реализация программы осуществляется при поддержке Фонда L’Oréal.
Смотрите также
Випуск від 31.08.2021 (17:30) |01.09.2021| 2021
СВИНИНА СТРЕМИТЕЛЬНО ДОРОЖАЕТ: в чем причина и прогноз цен на 2021...
Випуск від 31.08.2021 (17:30) |31.08.2021| 2021
Киевляне получили платежки за отопление в августе: в чем причина...
20.08.2021| 2021
Новые туристические впечатления: как в Добропарке открыли глэмпинг и что это такое...