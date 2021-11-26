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Video: Как EVA создала настоящую лабораторию красоты в Украине

Лаборатория красоты от EVA — открытие EVA beauty lab в Харькове
Как EVA создала настоящую лабораторию красоты в Украине

Жизнь – театр, где каждый может создавать свой неповторимый образ.

И выбрать именно тот, который лучше подчеркнет природную красоту. На днях прошло открытие магазина EVA формата beauty lab в Харькове.

Его позиционируют как настоящую лабораторию красоты.

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