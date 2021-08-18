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Video: Яблоки по 50 грн за кг: почему такая цена и вкусные рецепты блюд из яблок

Вся польза яблока: рецепт блюд из яблок
Яблоки по 50 грн за кг: почему такая цена и вкусные рецепты блюд из яблок

Яблоки по 50 гривен за килограмм.

Фермеры говорят, что до конца сезона цена килограмма может быть еще больше.

Читайте: Сезон персиков 2021: цены, как выбрать и рецепт вкусных блюд из персика

О старте яблочного сезона и что полезного можно приготовить из этого фрукта, узнавала Виктория Покатилова.

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