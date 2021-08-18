Яблоки по 50 гривен за килограмм.

Фермеры говорят, что до конца сезона цена килограмма может быть еще больше.

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О старте яблочного сезона и что полезного можно приготовить из этого фрукта, узнавала Виктория Покатилова.