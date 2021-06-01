Наконец-то можно не прятаться! Холостяк Михаил Заливако и его избранница Анна Богдан вместе.

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И теперь это не секрет. Позади — три месяца конспирации и ночных прогулок в капюшонах и темных очках.

Потому съемки закончились, а интригу надо было сохранить. А сейчас уже можно поделиться чувствами со всем миром.