На восток за единственным сыном.

Уже скоро на телеканале СТБ продолжение драмы Мама, покорившая сердца миллионов украинцев.

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История врача из Житомира, которая пойдет на все, чтобы спасти своего сына.

Впрочем, финал первой части оставил только еще больше вопросов.

Ответы искал наш Артем Сорокин на съемках второго сезона Мама.