Мгновения человеческого и собачьего счастья времени совпадают.
Для собачки огромная радость шагать со своим хозяином на работу.
Там ждут новые впечатления и общение. Этому способствует всемирный день «Возьми собаку на работу» в последнюю пятницу июня.
Инициаторами стал бренд Клуб 4 лапы. Этот день является примером того, как можно превратить офис на дружеский к животным.
Клуб 4 Лапы призывает присоединиться к программе Лапы в офисе и объединить любовью питомцев и коллег.
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