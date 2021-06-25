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Video: Возьми собаку на работу: как принять участие в акции от Клуба 4 лапы

С собаками на работу: почему и когда можно взять собаку с собой на работу
  • Вікна-Новини
  • 2021
  • Возьми собаку на работу: как принять участие в акции от Клуба 4 лапы
Возьми собаку на работу: как принять участие в акции от Клуба 4 лапы

Мгновения человеческого и собачьего счастья времени совпадают.

Для собачки огромная радость шагать со своим хозяином на работу.

Там ждут новые впечатления и общение. Этому способствует всемирный день «Возьми собаку на работу» в последнюю пятницу июня.

Инициаторами стал бренд Клуб 4 лапы. Этот день является примером того, как можно превратить офис на дружеский к животным.

Клуб 4 Лапы призывает присоединиться к программе Лапы в офисе и объединить любовью питомцев и коллег.

 

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