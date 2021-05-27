Ми використовуємо cookies, щоб проаналізувати та покращити роботу нашого сайту, персоналізувати рекламу.
Продовжуючи відвідування сайту, ви надаєте згоду на використання cookies та погоджуєтесь з Політикою конфіденційності.
Погоджуюсь

Video: Виставка «Відкрита можливість» в Центрі сучасного мистецтва М17

Виставка «Відкрита можливість»: коли відкриття — коли і як проходитиме виставка «Відкрита можливість» в Центрі сучасного мистецтва М17
Виставка «Відкрита можливість» в Центрі сучасного мистецтва М17

30 років історії сучасного мистецтва представили у Києві.

180 робіт спеціально на виставку «Відкрита можливість» надали українські колекціонери.

Організатори, Центр сучасного мистецтва М17, кажуть – це перша подібна виставка, яка об’єднала такі різні стильові напрями.

Якщо ви знайшли помилку, будь ласка, виділіть фрагмент тексту та натисніть Ctrl+Enter.

Смотрите также
Випуск від 26.05.2021 (17:30) |27.05.2021| 2021
Рецепт борща с секретным омолаживающим ингредиентом...
26.05.2021| 2021
Национальная премия Лучшая украинка в профессии...
25.05.2021| 2021
Крепостная 3. Новая героиня, секс-символ и выживет ли Жадан | ЭКСКЛЮЗИВ со съемок Крепостн...
Випуск від 25.05.2021 (17:30) |25.05.2021| 2021
ЭТО УНИКАЛЬНЫЕ ТРАНСПЛАНТАЦИИ: два доноры спасли шесть человек — трогательный РЕПОРТАЖ...
Випуск від 21.05.2021 (22:00) |21.05.2021| 2021
Две потери на фронте. Минута молчания нашим защитникам...
21.05.2021| 2021
Пожары в Греции и песчаные бури в России. Что наделала стихия в мире...

Сообщить об опечатке

Текст, который будет отправлен нашим редакторам:

Отправить