30 років історії сучасного мистецтва представили у Києві.
180 робіт спеціально на виставку «Відкрита можливість» надали українські колекціонери.
Організатори, Центр сучасного мистецтва М17, кажуть – це перша подібна виставка, яка об’єднала такі різні стильові напрями.
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