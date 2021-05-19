Во Львове прооперировали трехлетнего мальчика из диафрагмальной грыжей.
Если просто — часть кишечника, которая должна быть в брюшной полости, была в груди ребенка.
Врожденный порок обнаружили случайно. У мальчика просто поднялась температура, и только в больнице поняли, что что-то не то.
Как сегодня чувствует себя малыш, и почему такие недостатки сейчас проявляют так поздно?
Смотрите в сюжете.
Смотрите также
18.05.2021| 2021
Поваленные электростолбы и дома без крыш. Последствия смерча в Херсонской области...
18.05.2021| 2021
Новые обстрелы на Близком Востоке. Что там происходит сегодня, и как реагирует мир...
Випуск від 18.05.2021 (17:30) |18.05.2021| 2021
Соревнования в виртуальной реальности. Как украинский стартап Realmatrix меняет спорт...
Випуск від 13.05.2021 (14:30) |13.05.2021| 2021
Молодая капуста: как правильно выбирать и что приготовить...
Випуск від 12.05.2021 (22:00) |12.05.2021| 2021
Чути, щоб бачити! Як створюють аудіодискрипцію до фільмів...