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Video: Виртуозная работа медиков: во Львове прооперировали мальчика с редкой болезнью

Виртуозная работа львовских медиков — Во Львове прооперировали мальчика с диафрагмальной грижей
  • Вікна-Новини
  • 2021
  • Виртуозная работа медиков: во Львове прооперировали мальчика с редкой болезнью
Виртуозная работа медиков: во Львове прооперировали мальчика с редкой болезнью

Во Львове прооперировали трехлетнего мальчика из диафрагмальной грыжей.

Если просто — часть кишечника, которая должна быть в брюшной полости, была в груди ребенка.

Врожденный порок обнаружили случайно. У мальчика просто поднялась температура, и только в больнице поняли, что что-то не то.

Как сегодня чувствует себя малыш, и почему такие недостатки сейчас проявляют так поздно?

Смотрите в сюжете.

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