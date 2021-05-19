Во Львове прооперировали трехлетнего мальчика из диафрагмальной грыжей.

Если просто — часть кишечника, которая должна быть в брюшной полости, была в груди ребенка.

Врожденный порок обнаружили случайно. У мальчика просто поднялась температура, и только в больнице поняли, что что-то не то.

Как сегодня чувствует себя малыш, и почему такие недостатки сейчас проявляют так поздно?

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