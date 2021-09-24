Выпуск программы Вікна-Новини на СТБ — актуальные новости страны и мира по 24 сентября 2021:
— Убытки на миллионы евро: как Испания стала жертвой природного бедствия;
— Впервые за 20 лет пересадили роговицу глаза: как прошла операция;
— В Винницкой области задержали банду, которая вынесла из ювелирного магазина КИЛОГРАММЫ ЗОЛОТА;
— На горе Эльбрус из-за лавины погибли пять человек.
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