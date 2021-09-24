Выпуск программы Вікна-Новини на СТБ — актуальные новости страны и мира по 24 сентября 2021:

— Убытки на миллионы евро: как Испания стала жертвой природного бедствия;

— Впервые за 20 лет пересадили роговицу глаза: как прошла операция;

— В Винницкой области задержали банду, которая вынесла из ювелирного магазина КИЛОГРАММЫ ЗОЛОТА;

— На горе Эльбрус из-за лавины погибли пять человек.