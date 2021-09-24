Ми використовуємо cookies, щоб проаналізувати та покращити роботу нашого сайту, персоналізувати рекламу.
Продовжуючи відвідування сайту, ви надаєте згоду на використання cookies та погоджуєтесь з Політикою конфіденційності.
Погоджуюсь

Video: Вікна-новини. Выпуск от 24.09.2021 (17:30)

Смотреть онлайн полный выпуск Вікна-новини от 24.09.2021 (17:30) на сайте СТБ - последние новости Украины и мира
Вікна-новини. Выпуск от 24.09.2021 (17:30)

Выпуск программы Вікна-Новини на СТБ — актуальные новости страны и мира по 24 сентября 2021:

— Убытки на миллионы евро: как Испания стала жертвой природного бедствия;
— Впервые за 20 лет пересадили роговицу глаза: как прошла операция;
— В Винницкой области задержали банду, которая вынесла из ювелирного магазина КИЛОГРАММЫ ЗОЛОТА;
— На горе Эльбрус из-за лавины погибли пять человек.

Якщо ви знайшли помилку, будь ласка, виділіть фрагмент тексту та натисніть Ctrl+Enter.

Смотрите также
24.09.2021| 2021
170 МИЛЛИОНОВ гривен налогов! 10 лет компании Heinemann Duty Free...
22.09.2021| 2021
Долонька щастя от McDonald’s: как компания помогает детям и их родителям...
Випуск від 21.09.2021 (17:30) |21.09.2021| 2021
Как защититься, если тебе за 60? Все о самообороне для пенсионеров...
Випуск від 20.09.2021 (22:00) |21.09.2021| 2021
Сезон кабачковой икры 2021 сделать дома или купить в магазине...
Випуск від 16.09.2021 (14:30) |18.09.2021| 2021
Как правильно убирать пыль дома? Вся правда о пыли в наших домах...
17.09.2021| 2021
ОДИН МИЛЛИАРД деревьев: как будут спасать леса в Украине...

Сообщить об опечатке

Текст, который будет отправлен нашим редакторам:

Отправить