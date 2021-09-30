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Video: Ответственность — залог удачного бизнеса? Дискуссия форума Диригенти змін

Диригенти змін 2021 — о чем дискутировали на VII форуме Диригенти змін — как проходил форум в 2021 году
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Ответственность — залог удачного бизнеса? Дискуссия форума Диригенти змін

Более 300 владельцев и руководителей украинских и международных компаний, общественных и государственных деятелей собрались в Киеве, чтобы обсудить тему ответственности.

Кроме дискуссии о трансформации бизнеса и общества на форуме «Диригенти змін» имела место и социальная составляющая.

Организатор мероприятия — международная консалтингово-аудиторская компания «Делойт в Україні».

Форум отметился вниманием к инклюзивности, где пространство было спланировано в соответствии с концепцией доступности, а все панельные дискуссии переводились жестовой речью.

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