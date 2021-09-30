Более 300 владельцев и руководителей украинских и международных компаний, общественных и государственных деятелей собрались в Киеве, чтобы обсудить тему ответственности.
Кроме дискуссии о трансформации бизнеса и общества на форуме «Диригенти змін» имела место и социальная составляющая.
Организатор мероприятия — международная консалтингово-аудиторская компания «Делойт в Україні».
Форум отметился вниманием к инклюзивности, где пространство было спланировано в соответствии с концепцией доступности, а все панельные дискуссии переводились жестовой речью.
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