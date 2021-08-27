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Video: Отдых с историей: как на Закарпатье восстанавливают оздоровительный комплекс

Отдых на Закарпатье — где можно отдохнуть в Украине
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  • Отдых с историей: как на Закарпатье восстанавливают оздоровительный комплекс
Отдых с историей: как на Закарпатье восстанавливают оздоровительный комплекс

Закарпатье становится привлекательней для туристов.

В санаторном комплексе Деренівська Купіль бурлит жизнь.

На днях здесь открылась новая локация — галерея истории ДК сквозь время, которая документально показывает развитие края с 17 века.

Здесь можно сполна насладиться природой, целебным сереброслатиновой водой, которая по своим свойствам не уступает источникам европейских курортов.

Гости могут не только отдохнуть и развлечься, но и оздоровиться.

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