Закарпатье становится привлекательней для туристов.

В санаторном комплексе Деренівська Купіль бурлит жизнь.

На днях здесь открылась новая локация — галерея истории ДК сквозь время, которая документально показывает развитие края с 17 века.

Здесь можно сполна насладиться природой, целебным сереброслатиновой водой, которая по своим свойствам не уступает источникам европейских курортов.

Гости могут не только отдохнуть и развлечься, но и оздоровиться.