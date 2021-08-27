Закарпатье становится привлекательней для туристов.
В санаторном комплексе Деренівська Купіль бурлит жизнь.
На днях здесь открылась новая локация — галерея истории ДК сквозь время, которая документально показывает развитие края с 17 века.
Здесь можно сполна насладиться природой, целебным сереброслатиновой водой, которая по своим свойствам не уступает источникам европейских курортов.
Гости могут не только отдохнуть и развлечься, но и оздоровиться.
Смотрите также
20.08.2021| 2021
Новые туристические впечатления: как в Добропарке открыли глэмпинг и что это такое...
Випуск від 18.08.2021 (14:30) |19.08.2021| 2021
Яблоки по 50 грн за кг: почему такая цена и вкусные рецепты блюд из яблок...
Випуск від 17.08.2021 (22:00) |18.08.2021| 2021
Сезон персиков 2021: цены, как выбрать и рецепт вкусных блюд из персика...