Эко-технологии, системы умного дома, гигиенические требования — подходы к гостиничному бизнесу меняются и приобретают новое значение.
Именно так считают в столичном IQ Hotel, что на днях отпраздновал торжественное открытие.
Говорят, мечтали создать новое пространство с использованием эко-трендов и новейших решений для проживания, досуга, работы.
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