Эко-технологии, системы умного дома, гигиенические требования — подходы к гостиничному бизнесу меняются и приобретают новое значение.

Именно так считают в столичном IQ Hotel, что на днях отпраздновал торжественное открытие.

Говорят, мечтали создать новое пространство с использованием эко-трендов и новейших решений для проживания, досуга, работы.