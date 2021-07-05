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Video: Открытие IQ Hotel в Киеве: что предлагает заведение посетителям

Открытие нового IQ Hotel в Киеве: что предлагает IQ Hotel посетителям
  • Вікна-Новини
  • 2021
  • Открытие IQ Hotel в Киеве: что предлагает заведение посетителям
Открытие IQ Hotel в Киеве: что предлагает заведение посетителям

Эко-технологии, системы умного дома, гигиенические требования — подходы к гостиничному бизнесу меняются и приобретают новое значение.

Именно так считают в столичном IQ Hotel, что на днях отпраздновал торжественное открытие.

Говорят, мечтали создать новое пространство с использованием эко-трендов и новейших решений для проживания, досуга, работы.

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