От гриппа, простуды и даже коронавируса спасает витамин С.
Или не спасает? Вокруг его полезных свойств ходит куча мифов.
Некоторые из них охотно подкармливают фарм-компании, ведь это их заработок.
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Действительно ли витамин С усиливает иммунитет? И куда за ним лучше идти: в аптеку за аскорбинкой или на базар за петрушкой? Выясняла Полина Спасенко.
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