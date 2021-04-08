От гриппа, простуды и даже коронавируса спасает витамин С.

Или не спасает? Вокруг его полезных свойств ходит куча мифов.

Некоторые из них охотно подкармливают фарм-компании, ведь это их заработок.

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Действительно ли витамин С усиливает иммунитет? И куда за ним лучше идти: в аптеку за аскорбинкой или на базар за петрушкой? Выясняла Полина Спасенко.