Цены на сливочное масло уже начинают подниматься и по прогнозам экспертов возрастут еще на 10 гривен до конца года.

Эксперты считают, что есть несколько причин роста цены.

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Наша Алина Матвийчук принялась исследовать причину подорожания и расскажет, почему домашнее масло сделать дороже, чем купить в магазине.