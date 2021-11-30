Ми використовуємо cookies, щоб проаналізувати та покращити роботу нашого сайту, персоналізувати рекламу.
Продовжуючи відвідування сайту, ви надаєте згоду на використання cookies та погоджуєтесь з Політикою конфіденційності.
Погоджуюсь

Video: Сливочное масло дорожает: в чем причина и каких цен ожидать

Подорожание сливочного масла в Украине: почему дорожает сливочное масло в Украине.
Сливочное масло дорожает: в чем причина и каких цен ожидать

Цены на сливочное масло уже начинают подниматься и по прогнозам экспертов возрастут еще на 10 гривен до конца года.

Эксперты считают, что есть несколько причин роста цены.

Читайте: Вся правда о ПОДОРОЖАНИИ молочных продуктов в Украине

Наша Алина Матвийчук принялась исследовать причину подорожания и расскажет, почему домашнее масло сделать дороже, чем купить в магазине.

Якщо ви знайшли помилку, будь ласка, виділіть фрагмент тексту та натисніть Ctrl+Enter.

Смотрите также
Випуск від 29.11.2021 (14:30) |29.11.2021| 2021
Подорожание капусты 2021: причины аномального роста...
26.11.2021| 2021
Как EVA создала настоящую лабораторию красоты в Украине...
Випуск від 24.11.2021 (11:30) |25.11.2021| 2021
Цена на яйца выросла на 40%: что будет с ценами на яйца...
Випуск від 23.11.2021 (17:30) |23.11.2021| 2021
Замена летней резины на зимнюю: что нужно знать...
Випуск від 19.11.2021 (17:30) |23.11.2021| 2021
ЦЕНА НА КАРТОФЕЛЬ РАСТЕТ: прогноз цен и рецепт картофельного дюшеса...
Випуск від 22.11.2021 (14:30) |22.11.2021| 2021
Как СЫРНЫЙ БИЗНЕС спасает село в Винницкой области | Как открыть МОЛОЧНОЕ ПРОИЗВОДСТВО...

Сообщить об опечатке

Текст, который будет отправлен нашим редакторам:

Отправить