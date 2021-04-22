Пасхальная корзина подорожала на четверть.

Цены подскочили на все его составляющие: куличи, яйца, мясо, сыр.

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По самым скромным подсчетам накрыть стол на Пасху станет в 600 гривен — это в теории.

На практике сумма получается куда больше. Во сколько реально станет празднование, расскажет наша Анастасия Галкина.