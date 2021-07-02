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Video: ВДНХ вдохновляет: что ожидает посетителей этим летом

Развлечения на ВДНХ летом 2021: что ожидает посетителей ВДНХ этим летом
ВДНХ вдохновляет: что ожидает посетителей этим летом

Кроме развлекательного контента, экспоцентр ВДНХ представляет масштабную культурно-просветительскую программу.

«ВДНХ вдохновляет» — это не просто лозунг нового летнего сезона, но и привлечение внимания к сохранению и переосмыслению культурного наследия.

А еще — желание подчеркнуть оригинальную эстетику и целостность комплекса.

Организаторы планируют и в дальнейшем наполнять территорию различными арт-объектами.

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