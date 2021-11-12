Долгожданная беременность – это всегда радость и чудо.
Специалисты, помогающие осуществиться мечте – волшебники.
Вот и медицинский центр. Мать и дитя уже 15 лет осуществляет заветную мечту будущих родителей.
Еще здесь действует социальный проект Аист прилетит, чтобы украинцы не теряли надежды и использовали все возможности для беременности.
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