Долгожданная беременность – это всегда радость и чудо.

Специалисты, помогающие осуществиться мечте – волшебники.

Вот и медицинский центр. Мать и дитя уже 15 лет осуществляет заветную мечту будущих родителей.

Еще здесь действует социальный проект Аист прилетит, чтобы украинцы не теряли надежды и использовали все возможности для беременности.