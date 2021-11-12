Ми використовуємо cookies, щоб проаналізувати та покращити роботу нашого сайту, персоналізувати рекламу.
Продовжуючи відвідування сайту, ви надаєте згоду на використання cookies та погоджуєтесь з Політикою конфіденційності.
Погоджуюсь

Video: Беременность и врачи-волшебники: как медцентр Мать и дитя помогает молодым родителям в Украине

Медцентр Мать и дитя помогает молодым родителям в Украине — какую помощь получают молодые родители в Украине
  • Вікна-Новини
  • 2021
  • Беременность и врачи-волшебники: как медцентр Мать и дитя помогает молодым родителям в Украине
Беременность и врачи-волшебники: как медцентр Мать и дитя помогает молодым родителям в Украине

Долгожданная беременность – это всегда радость и чудо.

Специалисты, помогающие осуществиться мечте – волшебники.

Вот и медицинский центр. Мать и дитя уже 15 лет осуществляет заветную мечту будущих родителей.

Еще здесь действует социальный проект Аист прилетит, чтобы украинцы не теряли надежды и использовали все возможности для беременности.

Якщо ви знайшли помилку, будь ласка, виділіть фрагмент тексту та натисніть Ctrl+Enter.

Смотрите также
Випуск від 10.11.2021 (22:00) |11.11.2021| 2021
В Украине заработала кардиохирургия для детей: как будут лечить самых маленьких пациентов...
10.11.2021| 2021
Все ПО-НОВОМУ: как Никольская Слободка в Киеве изменится в будущем...
Випуск від 08.11.2021 (17:30) |09.11.2021| 2021
Сезон калины 2021: как приготовить вкусное калиновое варенье...
Випуск від 04.11.2021 (22:00) |06.11.2021| 2021
В Украине подорожала аренда квартир: каких цен ожидать на 2022 год...
06.11.2021| 2021
22 сладких года: рекорды и достижения кондитерской компании Лукас...
Випуск від 04.11.2021 (17:30) |04.11.2021| 2021
Британия одобрила таблетки от COVID-19: новости коронавируса за 4 ноября...

Сообщить об опечатке

Текст, который будет отправлен нашим редакторам:

Отправить