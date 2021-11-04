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Video: В Украине подорожала аренда квартир: каких цен ожидать на 2022 год

В Украине подорожала аренда квартир: почему подорожала стоимость аренды жилья
В Украине подорожала аренда квартир: каких цен ожидать на 2022 год

В Украине подорожала аренда квартир.

Читайте: Опасная аренда жилья. Как снимать квартиру, чтобы не остаться на улице без предупреждения

В крупнейших городах снять жилье стало на 10-15% дороже, чем в начале года. Больше всего возросла аренда квартир в Киеве.

В чем причина увеличения стоимости, узнавал Борис Бондарчук.

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