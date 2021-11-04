В Украине подорожала аренда квартир.
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В крупнейших городах снять жилье стало на 10-15% дороже, чем в начале года. Больше всего возросла аренда квартир в Киеве.
В чем причина увеличения стоимости, узнавал Борис Бондарчук.
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