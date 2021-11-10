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Video: В Украине заработала кардиохирургия для детей: как будут лечить самых маленьких пациентов

Детская кардиохирургия в Украине: в Украине заработала детская кардиохирургия — как будут лечить детей с пороками сердца
В Украине заработала кардиохирургия для детей: как будут лечить самых маленьких пациентов

Шанс для детей с пороками сердца.

Медики Львовской больницы скорой помощи с иностранными коллегами восстанавливают детскую кардиохирургию.

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В планах 25 сложных хирургических вмешательств и все бесплатно. В Украине ежегодно три тысячи детей рождаются с пороками сердца. Без своевременной помощи почти 800 из них умирают.

О новом шансе для маленьких сердечек расскажет наша Ирина Заславец.

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