Хлеб снова дорожает.
По прогнозу экспертов, цена взлетит уже в ближайшее время.
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Причина в стоимости газа и муки, которые подорожали.
Какой цифры может достичь хлебная цена, расскажет Майя Подгородецкая.
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