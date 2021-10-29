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Video: В Украине дорожает хлеб! Что влияет на цены в 2021 году

Почему в Украине дорожает хлеб — что влияет на цены на хлеб в 2021 году
В Украине дорожает хлеб! Что влияет на цены в 2021 году

Хлеб снова дорожает.

По прогнозу экспертов, цена взлетит уже в ближайшее время.

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Причина в стоимости газа и муки, которые подорожали.

Какой цифры может достичь хлебная цена, расскажет Майя Подгородецкая.

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