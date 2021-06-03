Тридцять років виповнюється цього року національному конкурсу «Міс Україна».
Тож організатори вже розпочали активну підготовку до ювілейного змагання та провели перший відкритий кастинг в історії конкурсу.
Цьогоріч вони відбудуться в великих містах України, першим з яких стала Одеса.
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