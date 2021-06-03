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Video: В Одесі пройшов перший відкритий кастинг до конкурсу «Міс Україна-2021»

Перший відкритий кастинг до конкурсу Міс Україна-2021: хто брав участь у першому відкритому кастингу на конкурс Міс Україна
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В Одесі пройшов перший відкритий кастинг до конкурсу «Міс Україна-2021»

Тридцять років виповнюється цього року національному конкурсу «Міс Україна».

Тож організатори вже розпочали активну підготовку до ювілейного змагання та провели перший відкритий кастинг в історії конкурсу.

Цьогоріч вони відбудуться в великих містах України, першим з яких стала Одеса.

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