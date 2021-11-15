Ми використовуємо cookies, щоб проаналізувати та покращити роботу нашого сайту, персоналізувати рекламу.
Продовжуючи відвідування сайту, ви надаєте згоду на використання cookies та погоджуєтесь з Політикою конфіденційності.
Погоджуюсь

Video: Вся правда о ПОДОРОЖАНИИ молочных продуктов в Украине

Вся правда о подорожании молочных продуктов в Украине: почему дорожают молочные продукты в Украине
Вся правда о ПОДОРОЖАНИИ молочных продуктов в Украине

Молочные продукты дорожают.

За этот год цена молока в Украине выросла на три гривны, а на твердый сыр — на 40 грн.

Читайте: В Украине дорожает хлеб! Что влияет на цены в 2021 году

Почему так и что будет со стоимостью молочных изделий в ближайшее время, узнавала Алина Суюндукова.

Якщо ви знайшли помилку, будь ласка, виділіть фрагмент тексту та натисніть Ctrl+Enter.

Смотрите также
Випуск від 12.11.2021 (17:30) |14.11.2021| 2021
Что делать, если ваша газовая платежка выросла в ЧЕТЫРЕ РАЗА...
12.11.2021| 2021
Беременность и врачи-волшебники: как медцентр Мать и дитя помогает молодым родителям в Укр...
Випуск від 10.11.2021 (22:00) |11.11.2021| 2021
В Украине заработала кардиохирургия для детей: как будут лечить самых маленьких пациентов...
10.11.2021| 2021
Все ПО-НОВОМУ: как Никольская Слободка в Киеве изменится в будущем...
Випуск від 08.11.2021 (17:30) |09.11.2021| 2021
Сезон калины 2021: как приготовить вкусное калиновое варенье...
Випуск від 04.11.2021 (22:00) |06.11.2021| 2021
В Украине подорожала аренда квартир: каких цен ожидать на 2022 год...

Сообщить об опечатке

Текст, который будет отправлен нашим редакторам:

Отправить