Молочные продукты дорожают.
За этот год цена молока в Украине выросла на три гривны, а на твердый сыр — на 40 грн.
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Почему так и что будет со стоимостью молочных изделий в ближайшее время, узнавала Алина Суюндукова.
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