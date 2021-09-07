Пищевой эксперимент от Вікон.
Что нам продают под видом оливкового масла?
Этот продукт в Украине подделывают чаще всего.
Читайте: Яркие или опасные? Как выбрать качественный торт и рецепт
В лучшем случае подсовывают испорченный товар, в худшем — болтушку, в которой уже что-то жарили.
Виктория Покатилова взяла несколько образцов масла и отнесла их на проверку.
Шокирована была даже эксперт с многолетним стажем.
Смотрите также
Випуск від 01.09.2021 (17:30) |02.09.2021| 2021
Украинский мед признали на международном конкурсе: пчеловоды раскрыли секрет успеха...