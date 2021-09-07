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Video: Вся правда об оливковом масле в Украине: что мы покупаем на самом деле

Вся правда об оливковом масле: как правильно выбрать оливковое масло
Вся правда об оливковом масле в Украине: что мы покупаем на самом деле

Пищевой эксперимент от Вікон.

Что нам продают под видом оливкового масла?

Этот продукт в Украине подделывают чаще всего.

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В лучшем случае подсовывают испорченный товар, в худшем — болтушку, в которой уже что-то жарили.

Виктория Покатилова взяла несколько образцов масла и отнесла их на проверку.

Шокирована была даже эксперт с многолетним стажем.

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