Тыквенная, которая окутана множеством мифов.
Дыню нельзя есть как десерт, нельзя сочетать и вообще это полноценный прием пищи. Правда или нет?
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Как выбрать ту самую дыню и как правильно потреблять, узнавала Майя Подгородецкая.
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