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Video: Вся польза и вред дыни: как правильно ее выбрать и есть

Как выбрать вкусную дыню — что приготовить из дыни
Вся польза и вред дыни: как правильно ее выбрать и есть

Тыквенная, которая окутана множеством мифов.

Дыню нельзя есть как десерт, нельзя сочетать и вообще это полноценный прием пищи. Правда или нет?

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Как выбрать ту самую дыню и как правильно потреблять, узнавала Майя Подгородецкая.

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