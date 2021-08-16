Тыквенная, которая окутана множеством мифов.

Дыню нельзя есть как десерт, нельзя сочетать и вообще это полноценный прием пищи. Правда или нет?

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Как выбрать ту самую дыню и как правильно потреблять, узнавала Майя Подгородецкая.