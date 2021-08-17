Украинских олимпийцев, которые возвращались из Токио, тепло встречали.
Поддержку украинских болельщиков сборная чувствовала даже на огромном расстоянии благодаря телевизионным трансляциям.
В том числе и благодаря Национальному онлайн-кинотеатру SWEET.TV.
Теперь олимпийцы смогут просматривать запись олимпиады, другой эмоционально положительный контент, ведь им подарили годовые сертификаты национального онлайн-кинотеатра.
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