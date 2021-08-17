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Video: Все преимущества онлайн-кинотеатра. Что подарили олимпийцам от SWEET.TV

Онлайн-кинотеатр SWEET.TV — какой онлайн-кинотеатр выбрать
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  • Все преимущества онлайн-кинотеатра. Что подарили олимпийцам от SWEET.TV
Все преимущества онлайн-кинотеатра. Что подарили олимпийцам от SWEET.TV

Украинских олимпийцев, которые возвращались из Токио, тепло встречали.

Поддержку украинских болельщиков сборная чувствовала даже на огромном расстоянии благодаря телевизионным трансляциям.

В том числе и благодаря Национальному онлайн-кинотеатру SWEET.TV.

Теперь олимпийцы смогут просматривать запись олимпиады, другой эмоционально положительный контент, ведь им подарили годовые сертификаты национального онлайн-кинотеатра.

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