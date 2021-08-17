Украинских олимпийцев, которые возвращались из Токио, тепло встречали.

Поддержку украинских болельщиков сборная чувствовала даже на огромном расстоянии благодаря телевизионным трансляциям.

В том числе и благодаря Национальному онлайн-кинотеатру SWEET.TV.

Теперь олимпийцы смогут просматривать запись олимпиады, другой эмоционально положительный контент, ведь им подарили годовые сертификаты национального онлайн-кинотеатра.