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Video: Все ПО-НОВОМУ: как Никольская Слободка в Киеве изменится в будущем

Реконструкция зон отдыха и оздоровления на Никольской Слободке — какие изменения претерпит микрорайон Никольская Слободка
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Все ПО-НОВОМУ: как Никольская Слободка в Киеве изменится в будущем

Велодорожки, скейт-парк, спортивные площадки, детский сад и чистый пляж.

На днях на территории микрорайона Никольская Слободка состоялась презентация проекта по усовершенствованию зон отдыха и оздоровления.

Предпосылкой изменений стало проведение социологического исследования общественного мнения жителей микрорайона.

Организатором мероприятия выступила компания Новая Слободка.

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