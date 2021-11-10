Велодорожки, скейт-парк, спортивные площадки, детский сад и чистый пляж.
На днях на территории микрорайона Никольская Слободка состоялась презентация проекта по усовершенствованию зон отдыха и оздоровления.
Предпосылкой изменений стало проведение социологического исследования общественного мнения жителей микрорайона.
Организатором мероприятия выступила компания Новая Слободка.
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